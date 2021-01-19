В Ставропольском крае, поселок Иноземцево, видеорегистратор снял момент, как 16 января водитель такси волочит по дороге привязанную к машине собаку. Очевидцем стала Ольга Ялдыгина с супругом. Говорит, что звук в ролике пришлось удалить, потому что с мужем они не нашли культурных слов об увиденном.- Таксист волочил за собой уже труп, поводок был защемлен задней дверью, - делится Ольга. - Страшно представить, как мучилось животное. Это видели прохожие, в том числе дети!Женщина собирается писать заявление в полицию. Муж — юрист, отмечает она, поможет грамотно его составить, чтобы живодера наказали по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Компания «Яндекс.Такси» уже принесла извинения за своего водителя. Ольге ответили, что такое поведение «просто неприемлемо» и таксисту закрыли доступ к заказам.- Рекомендуем вам как можно скорее обратиться в полицию. Мы вас поддержим и по официальному запросу предоставим все данные о водителе и поездке, - сообщила компания-перевозчик.Тем временем в полиции, не дожидаясь обращения свидетелей, уже начали проверку.- Факт зарегистрирован в отделе МВД России по городу Железноводск. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение, - комментируют в ведомстве.