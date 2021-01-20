В операции против "последнего амира Кавказа" пострадали пять силовиков

Жизни силовиков ничего угрожает Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе операции против "банды Бютукаева" пострадали пять силовиков. Об этом рассказывает министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

По словам чиновника, боевики ранили пятерых сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Силовики получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Спецоперация прошла на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе Чечни (31 километр от Грозного). Между сторонами завязалась перестрелка, в ходе который были убиты шесть боевиков. В том числе - главарь банды Аслан Бютукаев.

- Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев, - писал Рамзан Кадыров. Позже глава Чечни назвал имена убитых боевиков. Многие из них были объявлены в розыск только после 2010 года.

В Кремле высоко оценили качество выполненной операции. Всех участников обещали представить к наградам.

- Прошло много лет с тех пор, как я дал слово, стоя у могилы Ахмата-Хаджи, что буду продолжать начатую первым президентом республики войну против терроризма до последнего шайтана на нашей земле. Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего о полной ликвидации бандподполья и следуя пути Ахмата-Хаджи, мы выдержали много испытаний и трудностей. Сегодня я выполнил приказ и сдержал слово, - рассказал Кадыров.

"Последний амир Кавказа" (так называли Бютукаева - Прим.) причастен к теракту в Домодедова в 2011 году. Он вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за гибель 37 человек от взрыва. Кроме того, убитый участвовал в нападении на Грозный в 2014 году. В трагедии погибли 15 человек.

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