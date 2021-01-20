Терроризм уничтожен: «последний амир Кавказа» и пять боевиков ликвидированы в Чечне

В Чечне спецназ ликвидировал последнюю террористическую ячейку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне уничтожены шесть членов последней в регионе террористической группировки. О полной ликвидации банды Аслана Бютукаева и всего бандподполья в республике доложил президенту глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация прошла на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Шестерых террористов, давно находившихся в федеральном розыске, застали врасплох. Элитные бойцы полиции полка МВД имени Амхата-Хаджи Кадырова ликвидировали боевиков.

– Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев.

За последний год бандгруппа дважды ускользала из лап спецназовцев. Сначала боевиков пытались окружить и уничтожить на территории Ингушетии, но неудачно. Вторая спецоперация проходила у чеченского села Сердноводское. Тогда террористы попали в окружение. Но, потеряв двух человек, им удалось отступить.

Аслан Бютукаев, он же «амир Хамзат» был причастен к теракту в Домодедово и нападению на Грозный

На этот раз уничтожены все члены группировки. Четверых из них уже опознали. Это главарь Аслан Бютукаев, а также боевики Саралиев, Базаркаев и Доршаев.

– Поставленную Верховным главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили. Он с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки. После ее окончания я доложил президенту об успешном уничтожении банды, – сообщил Кадыров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что все участники операции по уничтожению банды Бютукаева будут представлены к государственным наградам. Напомним, что «амир Хамзат» (имя Бютукаева среди боевиков, – ред.) вместе с Доку Умаровым взяли на себя ответственность за теракт в Домодедово в 2011-м году. Кроме того, убитый был причастен к атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года

– Действительно президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом «последнем амире Чечни», известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа, – сообщил журналистам Дмитрий Песков.

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