Положение о фотоконкурсе «Детская улыбка»

Фотоконкурс «Детская улыбка» проводится на основе настоящего Положения. Организатор конкурса - Ставропольский филиал АО «ИД «Комсомольская правда».

Положение подготовлено Организатором конкурса, который в случае объективной необходимости, оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения конкурса «Детская улыбка – 2021» .

1. Цели и задачи конкурса

- популяризация здоровья детских зубов;

- создание позитивных эмоций от просмотра фото детских улыбок;

- возможность проявить свое фото творчество.

2. Участники конкурса.

В конкурсе могут принимать фото детей от 3 до 15 лет. Заявки на участие в конкурсе от несовершеннолетних подаются их законными представителями (родителем, усыновителем), проживающими на территории Ставропольского края.

К участию в конкурсе не допускаются фото, не соответствующие требованиям (п. 4) или тематике конкурса, а также содержащие информацию, составляющую государственную или иную специально охраняемую законом тайну, содержащую публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающую терроризм, пропагандирующую порнографию, культ насилия и жестокости, содержащую нецензурную брань.

3. Этапы конкурса:

Устанавливаются следующие сроки и этапы проведения конкурса:

Конкурс проводится с 25 января 2021 г. по 9 февраля 2021 г.

3.1. Первый этап: с 25 января 2021 г. по 31 января 2021 г. – прием заявок и размещение фото на сайте stav.kp.ru. Прием заявок осуществляется несколькими способами:

- через форму заявки в разделе конкурса на сайте stav.kp.ru;

- по электронной почте: advert.stav@phkp.ru;

- по WhatsApp: 89181580058.

3.2. Второй этап: с 1 февраля 2021 г. по 8 февраля 2021 г. – голосование на сайте stav.kp.ru в разделе конкурса.

3.3. Третий этап: 9 февраля 2021 г. – подведение итогов, определение трех победителей по максимальному количеству голосов.

4. Условия участия в конкурсе.

Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются в течение первого этапа (п.3.1). Заявка должна включать в себя фото, имя участника, возраст, место проживания, контактный телефон и электронный адрес законного представителя.

Фото должно соответствовать тематике конкурса и требованиям: на фото необходимо присутствие улыбающегося ребенка от 3-х до 15-ти лет; горизонтальное или вертикальное, с разрешением фото не меньше, чем 640 на 480 пикселей.

Участие бесплатное, регистрационные взносы или другие дополнительные условия не предусмотрены.

Принимая участие в конкурсе пользователь (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) соглашается на обработку персональных данных, выражает согласие на публикацию детского фото на странице сайта STAV.KP.RU, где проходит конкурс «Детская улыбка», а также в социальных сетях, на сайте, в клиниках и на других площадках компании «Центр 7». Пользователь гарантирует, что публикуемые фотографии не нарушают авторские и/или исключительные права третьих лиц. В случае если выявлены нарушения авторских и/или исключительных прав, пользователь обязуется самостоятельно урегулировать споры с третьими лицами, возместить организаторам все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.

5. Критерии выявления победителей конкурса:

- участники фотоконкурса «Детская улыбка» оцениваются в ходе народного голосования (в сроки согласно п.3.2. ) путем клика на понравившуюся работу участника;

- победителями конкурса становятся три первых лидера, набравшие максимальное количество «лайков»;

6. Призы для конкурса:

6.1. Главный приз конкурса – сертификат ставропольской стоматологии «Центр 7» на сумму 10 000 рублей;

6.2. Участник, занявший второе место - сертификат ставропольской стоматологии «Центр 7» на сумму 5 000 рублей.

6.3. Участник, занявший третье место - сертификат ставропольской стоматологии «Центр 7» на сумму 3 000 рублей.

Все процедуры по сертификату предусмотрены для детей от 3-х до 5 лет у стоматолога Татьяны Дьяченко. Лечение осуществляется при условии сотрудничества, кооперативности ребенка. В случае рекомендованного лечения в условиях наркоза манипуляция или сумма приза отнимается от общей стоимости.

Передача подарочных сертификатов и использование третьими лицами возможна при условии использования услуг также для детей от 3-х до 15 лет.

Организатор конкурса оставляет за собой право не учитывать голоса, поданные путем искусственного их увеличения или иных недобросовестных действий, влияющих на результаты голосования.

7. Партнеры конкурса:

Конкурс предполагает наличие Партнера конкурса.

Партнер конкурса не влияет на ход народного голосования;

Данное Положение не является публичной офертой, определяемой согласно положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*При загрузке фотографии ребенка, пользователь (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), выражает согласие на публикацию детского фото на странице сайта STAV.KP.RU, где проходит конкурс «Детская улыбка», а также в социальных сетях, на сайте, в клиниках и на других площадках компании «Центр 7». Пользователь гарантирует, что публикуемые фотографии не нарушают авторские и/или исключительные права третьих лиц. В случае если выявлены нарушения авторских и/или исключительных прав, пользователь обязуется самостоятельно урегулировать споры с третьими лицами, возместить организаторам все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.