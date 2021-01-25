Против подростка со Ставрополья завели дело за лезгинку на "Вечном огне"

Ранее старшие объяснили тинейджеру, что он не прав. Фото: кадр видео

На Ставрополье против подростка возбудили уголовное дело за лезгинку на "Вечном огне". Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

16 января парень, гуляя по парку в селе Донское, станцевал лезгинку около стелы "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Свой поступок молодой человек снял на видео и выложил в сеть.

Парень ждал признания, но получил только гневные комментарии. Взрослые нашли джигита и заставили извиниться. Этим дело не ограничилось. Еще до видеообращения было известно, что СКР проводит проверку ролика.

- Изобильненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье "Осквернение мест захоронения". Данное процессуальное решение принято по результатам проведенной по указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова проверки, - сказано в сообщении СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу.

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