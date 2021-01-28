Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 28 января

Рассказываем, где в регионе больше всего новых случаев заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 28 января 2021 года. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за сутки число инфицированных выросло на 234 до 41791 случая заражения с начала пандемии. Скончались за последние 24 часа еще шестеро (916 летальных исходов за весь период), выздоровели - 289 ( 37625 ставропольцев победили вирус).

1. Ставрополь - 7449 случаев (+50), 7263 выздоровевших (+53), 355 смертей;

2. Буденновский район - 2481 случай (+11), 2369 выздоровевших, 38 смертей;

3. Невинномысск - 2098 случаев (+10), 2007 выздоровевших (+26), восемь смертей;

4. Георгиевский горокруг - 1911 случаев (+10), 1865 выздоровевших (+55), 34 смерти;

5. Шпаковский район - 1754 случаев (+10), 1492 выздоровевших, 60 смертей;

6. Пятигорск - 1717 случаев (+10), 1675 выздоровевших, 35 смертей;

7. Кисловодск - 1696 случаев (+10), 1460 выздоровевших (+12), 16 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1406 случаев (+8), 1254 выздоровевших, 15 смертей;

9. Кочубеевский район - 1303 случая (+8), 1111 выздоровевших, девять смертей;

10. Ипатовский горокруг - 1322 случая (+13), 942 выздоровевших, 33 смерти;

11. Петровский район - 1222 случая (+4), 1101 выздоровевший (+5), 33 смерти;

12. Минераловодский горокруг - 1194 случая (+6), 1153 выздоровевших (+38), 44 смерти;

13. Новоалександровский горокруг - 1201 случая (+9), 851 выздоровевший, четыре смерти;

14. Труновский район - 1114 случаев (+4), 895 выздоровевших (+2), 16 смертей;

15. Нефтекумский горокруг - 1111 случаев (+6), 983 выздоровевших (+2), 35 смертей;

16. Левокумский район - 1098 случаев (+8), 759 выздоровевших (+1), восемь смертей;

17. Красногвардейский район - 1057 случаев (+3), 871 выздоровевших (+1), 12 смертей;

18. Апанасенковский район - 1054 случая (+5), 981 выздоровевший (+9), 29 смертей;

19. Изобильненский район - 962 случая (+5), 812 выздоровевших (+6), 16 смертей;

20. Ессентуки - 976 случаев (+2), 878 выздоровевших (+2), 27 смертей;

21. Александровский район - 814 случаев (+5), 768 выздоровевших (+13), шесть смертей;

22. Предгорный район - 775 случаев (+6), 752 выздоровевших (+11), 10 смертей;

23. Железноводск - 769 случаев (+4), 724 выздоровевших (+1), 13 смертей;

24. Грачевский район - 762 случая (+3), 714 выздоровевших (+14), девять смертей;

25. Советский горокруг - 761 случай (+7), 739 выздоровевших (+19), три смерти;

26. Курской район - 704 случая (+3), 507 выздоровевших, шесть смертей;

27. Арзгирский район - 701 случай (+3), 647 выздоровевших, шесть смертей;

28. Туркменский район - 692 случая (+4), 596 выздоровевших (+17), восемь смертей;

29. Кировский горокруг - 543 случая (+2), 516 выздоровевших (+2), шесть смертей;

30. Новоселицкий район - 486 случаев, 427 выздоровевших, шесть смертей;

31. Степновский район - 380 случаев (+2), 276 выздоровевших, четыре смерти;

32. Андроповский район - 272 случая (+3), 231 выздоровевший, 12 смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.