«Курица, зелень, лук и вперед!»: дагестанец пожарил шашлык на Вечном огне у «Скорбящей матери»

Фото: кадр видео

У ног «Скорбящей матери», на Вечном огне – шашлык с лучком и зеленью. Очевидцы пытаются выспросить у кулинара секреты его рецептов, снимают на видео и громко смеются. Остановить мужчину не приходит в голову никому.

Скандал разыгрался в дагестанском Дербенте. Местный житель решил зимой выйти на пикник. Чтобы не замерзнуть – устроился на мемориале Вечного огня, там же пожарил шашлык.

– Здесь все располагает, чтобы сидеть, кушать, пить. Огонь есть, все есть. Даже уголь не надо. Курица, зелень, лук и вперед! – говорит нарушитель на кадрах скандального ролика.

Возмущает одно: очевидцам события ситуация показалась вовсе не оскорбительной, а смешной. Видео опубликовали в сети, как развлекательный ролик, и только пользователи интернета воззвали к адекватности авторов. Тут же подключилась полиция.

– Жаривший шашлык на мемориале «Скорбящая мать» в Дербенте задержан и доставлен в отдел полиции. Это 62-летний житель села Митаги-Казмаляр, находящегося в Дербентском районе. В отношении него будут приняты все предусмотренные законом меры, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Собственные источники «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах уточняют: мужчина может быть не совсем вменяем. Поэтому для вынесения окончательного вердикта по инциденту понадобится судебно-психологическая экспертиза.

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