«Я вся трясусь от увиденного»: жестокое избиение школьника сняли на видео

Фото: кадр видео

Буллинг в российских школах до сих пор остается печальной действительностью. Однако иногда школьники переходят всяческие границы, избивая и издеваясь над сверстниками. При чем делая это по договоренности и толпой.

Именно такой инцидент попал на видео в дагестанском Хасавюрте. Днем 28 января одного из учащихся старшей школы посреди улицы жестоко избили свертсники. К счастью для мальчика, рядом оказались небезразличные взрослые.

Как сообщила разнявшая драку прохожая, толпа парней напала на одиноко шедшего по улице мальчика.

– Сегодня нарвалась на такой инцидент между подростками. Кучкуют одного толпой! Я вся трясусь от увиденного, – пишет женщина.

На кадрах видно, что мальчишка попытался сбежать от нападавших, явно узнав их. Посреди дороги один из участников драки валит несчастного ударом по лицу. И толпа набрасывается, жестоко избивая лежачего ногами.

– Это были воспитанники одной из школ города, – рассказала «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан, полковник Гаяна Гариева. – В общей сложности активное участие в драке приняли шесть человек. К вечеру их доставили в отдел полиции вместе с родителями для беседы.

В полиции сообщили, что подвергшийся нападению мальчишка серьезно не пострадал. Родителям нападавших грозит административная ответственность по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

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