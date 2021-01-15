– Он представился генералом ГРУ, показал фотографию с Путиным, которая оказалась фотошопом, и клялся мне, что вернет моего сына. Требовал деньги на освобождение, документы, переезд. Сумма росла и росла, пока не выросла до 1 040 000 рублей, – рассказывает безутешная мать. – Но в итоге оказалось, что никакой он не генерал, снимки поддельные, а слова его – ложь.Жительница Дербента, пожелавшая остаться инкогнито, в 2015 году потеряла сына. Долгое время мужчина считался пропавшим без вести. Спустя два года, на основании свидетельства о смерти, суд установил, что парень погиб.Однако материнское сердце никогда не перестанет надеяться. На этом решил сыграть хитроумный мошенник, который буквально «воскресил» сына в глазах женщины, показав ей отредактированную фотографию погибшего. Он рассказал, что история о пропаже парня – обман. А сын ее якобы жив, но находится в неволе, в колонии под Кемерово.По словам мошенника, для освобождения парня нужны были только влияние и деньги. И рассказал, что он, как отставной генерал Главного разведывательного управления ФСБ России, может ей помочь.Безутешная мать схватилась за страшную сказку, как за соломинку. И стала пересылать мужчине деньги. Сначала на освобождение. Потом на поддельные документы. Потом на проживание. Потом еще на что-то – мать не жалела ни сил, ни средств. А мошенник все больше богател.– Доверчивая гражданка, вновь обретя смысл жизни и желание вновь увидеть своего сына, перевела гражданину денежные средства в размере 1 040 000 рублей, – рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан. – Завладев деньгами злоумышленник оборвал все контакты с женщиной и постарался скрыться. Однако сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать мошенника.Бессовестный «воскрешатель» попал под статью. Ему светит до 10 лет колонии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Но даже это не поможет безутешной жещине.– В этот злополучный день, кроме материального ущерба гражданка понесла ещё и моральный, что несомненно хуже в текущей ситуации. Что должен чувствовать человек, которому пришлось дважды хоронить своего ребёнка? Потерять сына, обрести надежду на воссоединение с ним и лицезреть, как трагически рушатся надежды на счастливый конец, – , – резюмировали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Боялся выходить к шоссе, голодал»: иностранец рассказал историю побега из рабства в ДагестанеВ новогодние праздники иностранец пытался уехать из России, но попал в руки дагестанских вербовщиков и едва не замерз насмерть. К счастью, мужчине помог сердобольный водитель, работник магазина и волонтеры движения против рабства «Альтернатива» (подробности).КСТАТИ«Надо перерезать ей горло»: дагестанскую блогершу избили в прямом эфире InstagramБлогершу из Дагестана жестоко избили ногами в прямом эфире Instagram. Ссора двух инстадив началась с религии, перешла на личности и закончилась массовой дракой. Инцидентом уже занимается полиция (подробности).