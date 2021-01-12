В новогодние праздники иностранец пытался уехать из России, но попал в руки дагестанских вербовщиков и едва не замерз насмерть. К счастью, мужчине помог сердобольный водитель, работник магазина и волонтеры движения против рабства «Альтернатива».История началась в предновогодние дни на Ленинградском вокзале. Гражданин Киргизии Асанбек Бексултанов приехал в Москву на заработки, но пандемия преподнесла неприятный «подарок» – прямо перед Новым годом его выставили за дверь. Найти работу в такое время казалось практически невозможным, и мужчина решил возвращаться на Родину.Здесь, на вокзале, расстроенного и растерянног иностранца и нашли дагестанские вербовщики. По его рассказам, предложили выгодную работу в Подмосковье. Ехать недалеко, деньги неплохие – мужчина решил остаться в России, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.Не заметить, что его везут куда-то не туда было трудно. Автобус ехал так долго, что Асанбек понял – Подмосковье давно осталось позади. На остановке попытался уйди подобру-поздорову. Но не тут-то было. Молодцеватые парни кавказской наружности остановили мужчину, избили и отобрали куртку. Чтобы в такую погоду точно больше никуда не сбежал. А, если и попробует, замерз насмерть.По возвращении в автобус Асанбеку дали выпить странной воды, он уснул и очнулся через сутки уже в автобусе на пути в Дагестан. Но не оставил попыток сбежать. На одной из остановок он отпросился в туалет и все-таки сумел незаметно ускользнуть в дикую глушь.– Страх за себя и свою жизнь был слишком велик, – пересказывают историю беглого раба активисты «Альтернативы». – Несколько дней Асанбек боялся подходить к шоссе и голодал на морозе. Когда понял, что дальше только смерть, выбрался на трассу. К счастью, его подобрал случайный водитель и помог добраться до Москвы.Еще несколько дней иностранец блуждал по снежному городу, не зная, куда обратиться. Посольства из-за праздников были закрыты, а денег на самый простой хостел не осталось. К счастью, сердобольный сотрудник магазина помог мужчине. Он связался с активистами и рассказал о несчастном беглом иностранце, который чудом избежал рабства в Дагестане.– 11 января эта история, наконец, закончилась, – рассказывают активисты. – Мы оплатили Асанбеку жильё и приобрели билет ему домой в Бишкек. Людей, попадающих в ситуации, схожие с бедой Асанбека, к сожалению, очень много. Не только в Москве, не только в России, а по всему миру. Но много и неравнодушных людей, которые помогают в таких ситуациях. И если вы встретите человека в подобной трудной ситуации связывайтесь с нами, где бы вы не находились.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Полиция куплена, ноги переломаем»: ставрополец искал в пандемию работу, а попал в рабство к цыганам– Это не просто моральное давление и угрозы. Это издевательство над людьми. Например, когда приходило время зарплаты, циничный хозяин приходил и рассказывал нам анекдот. Как бригадир заходит к рабочим и спрашивает, нужны ли птицам деньги. Они, ясное дело, отвечают, что не нужны. На что он говорит: «Значит, мои орлы, зарплаты в этом месяце не будет», – вспоминает о месяцах рабства Максим Плотников, проведший больше полугода в плену у ставропольских цыган (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Переходил из рук в руки»: 29 лет мужчина выживал в рабстве на КавказеВиктор из Магнитогорска в 1991 году доверился незнакомцу, предложившему уехать на Северный Кавказ отдыхать. «Я — дурак, думал, как в кино будет — пальмы и прочее», - рассказывает старик свою историю. О бедняге, прожившем 24 года в рабстве в Дагестане, «КП-Северный Кавказ» писала (подробности).