– Это не просто моральное давление и угрозы. Это издевательство над людьми. Например, когда приходило время зарплаты, циничный хозяин приходил и рассказывал нам анекдот. Как бригадир заходит к рабочим и спрашивает, нужны ли птицам деньги. Они, ясное дело, отвечают, что не нужны. На что он говорит: «Значит, мои орлы, зарплаты в этом месяце не будет», – вспоминает о месяцах рабства Максим Плотников, проведший больше полугода в плену у ставропольских цыган.2020 год для молодого мужчины явно не задался. В мае он перенес инсульт, остался без работы и практически без копейки в кармане. В разгар пандемии даже заикаться о поисках нового места было сложно. И тут...чудо! Отчаявшемуся Максиму предлагают работу в полях под селом Новотроицкое.Мужчина уцепился за хорошую, как ему казалось, возможность, как за спасительную соломинку. Но оказался в бараке, без прав, под надзором и охраной.– Как это часто случается в таких ситуациях, он оказался в трудовом рабстве у цыган, которые держат несколько домовладений в Ставропольском крае и Ростовской области, – рассказали «КП - Северный Кавказ» в движении против рабства «Альтернатива». – Максима и других работников вывозили на работу в теплицы и на поля. Всем заправлял цыган Михаил. О плате говорили с издевкой, а всех, кто пытался помыслить о побеге, запугивали. Говорили что «полиция куплена, ноги переломаем».Больше полугода Максим работал на цыган. За это время троим смельчакам удалось бежать. Но попробовать присоединиться к ним из-за проблем со здоровьем мужчина не решался. Одна ошибка – и кто знает, что могут сделать с ним озлобленные хозяева.– К счастью, Максим смог связаться со своей сестрой, – рассказали в «Альтернативе». – А та позвонила нашим сотрудникам, и мы выехали в Ставропольский край, где вместе с участковым и нашли Максима. Заметим, что когда мы уже вытащили его из рабства, цыган имел наглость пообещать ему, что его найдут, ведь «Ставрополь – город маленький».Волонтеры обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении цыгана, содержавшего ферму. Кроме того, Максиму все еще нужна работа. Всех, кто может помочь беглому рабу активисты движения против рабства просят обращаться к ним.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Опоили вином, очнулся на кирпичном заводе»: беглый раб рассказал, как работают дагестанские вербовщики— В Москве очутился проездом 18 августа, билет на свой следующий автобус потерял. У меня в кармане только тысяча рублей, а билет нужный — две четыреста, — рассказывает беглый раб Дмитрий Винокуров, чудом сбежавший из рабства на кирпичном заводе в Дагестане (подробности).ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Переходил из рук в руки»: 29 лет мужчина выживал в рабстве на КавказеВиктор из Магнитогорска в 1991 году доверился незнакомцу, предложившему уехать на Северный Кавказ отдыхать. «Я — дурак, думал, как в кино будет — пальмы и прочее», - рассказывает старик свою историю. О бедняге, прожившем 24 года в рабстве в Дагестане, «КП-Северный Кавказ» писала (подробности).