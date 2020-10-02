«Опоили вином, очнулся на кирпичном заводе»: беглый раб рассказал, как работают дагестанские вербовщики

Дмитрия Винокурова спасли бесконечная удача и волонтеры. Фото: кадр видео

— В Москве очутился проездом 18 августа, билет на свой следующий автобус потерял. У меня в кармане только тысяча рублей, а билет нужный — две четыреста, — рассказывает беглый раб Дмитрий Винокуров, чудом сбежавший из рабства на кирпичном заводе в Дагестане.

Таким нехитрым образом мужчина почти без денег остался на печально знаменитой «Площади четырех вокзалов». Как говорят активисты, вербовщики всегда ищут там людей с потерянным взглядом. И хоть Дмитрий и скользнул в какой-то ближайший кабак, от их зорких взглядов мужчина уйти не смог.

— Нормальную работу предлагали. Обед, сигареты. Говорили, что за несколько дней заработаю и уеду. Речи о Дагестане не было совсем. Очнулся я только в машине. И то не совсем. Он мне наливал, я постоянно, считай, выпивший. На одном из постов ДПС он взял паспорт, чтобы предъявить, ну а я забыл об этом, — признается мужчина.

Слабость и доверие сделали своё дело. Дмитрия опоили вином, а очнулся он уже на кирпичном заводе. Незнакомая база, пыльный след от машины, на которой его привезли. И паспорт так и оставшийся в бардачке умчавшего автомобиля.

— Когда мы пост тот самый проезжали, я понял, что это Дагестан. Он меня успокоил, сказал, что все нормально будет. Мол, поработаешь до 20 декабря и все. А я пьяный был, — рассказывает бывший раб.

По приезду Дмитрий сразу понял, что дело пахнет жареным. Планов оставаться в Дагестане у него не было. Он ведь всего лишь ехал транзитом через Москву! Мужчина попытался вернуть документ, на что получил уклончивый ответ, что паспорт уехал с автомобилем, и неизвестно, когда он вернется.

— Тут же я ему сказал, что насчет 20 декабря я пас. Мне бы на билет деньги. Он сказал, что придется хотя бы месяц отработать.

Дмитрий понял, что попал в беду. Условия были традиционно ужасными, тяжелейший труд с утра до вечера. Волонтеры уверены, отпускать Дмитрия не собирались ни через месяц, ни через три. Раба спасла удача.

Благодаря Дмитрию спасся и обладатель телефона Игорь Родионов. Он уехал вместе с ним, за полгода не получив ни копейки. Через полицию едва-едва удалось выбить 13 тысяч рублей. Фото: движение против рабства «Альтернатива»

У одного из рабочих, по удивительной случайности, оказался телефон. Традиционно, их на кирпичных заводах отбирают ещё по приезду. Однако Игорю Родионову повезло. Узнав об этом, Дмитрий решил попытать счастья и позвонить на свой номер.

Новая удача — потерянный на вокзале в Москве телефон Дмитрия нашли и сдали в бюро забытых вещей. Сотрудница взяла трубку, и, послушав историю мужчины, согласилась переслать номер мобильника матери раба. Так, спустя две недели, у него появилась связь с родными.

— К тому времени я был уже в розыске, — вспоминает Дмитрий. — Волонтерам удалось найти меня, связаться с хозяином этого завода. Он подошел ко мне и сказал, что меня отправят домой. В результате меня забрали ребята из движения против рабства «Альтернатива». Уверен, что если бы я не связался с родными, это продлилось бы минимум год. Кормили бы «завтраками», заставляли работать, там много таких...

Реальные истории, о которых рассказывала «КП - Северный Кавказ», подтверждают жестокую правду. Менее удачливые рабы проводят в Дагестане 5, 10, 20 и даже 30 лет, пока не станут полностью бесполезны любым хозяевам.

После этого рабов просто выбрасывают на улицу, как случилось с Виктором N, отработавшим в Чечне и Дагестане 29 лет, ослепшим и постаревшим в рабстве. Лишь благодаря волонтерам людей иногда удается спасать. Но не всегда и не всех...

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