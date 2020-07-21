«Уехал молодым, вернулся слепым стариком»: мужчину спасли после 24 лет рабства в Дагестане

— Виктор Богданов уезжал на заработки практически молодым мужчиной в 1996 году. Родной Магнитогорск после этого он не видел 24 года, — рассказали «КП - Северный Кавказ» активисты общества против рабства «Альтернатива». — Вернулся домой он уже почти слепым стариком с десятками плохо заросших переломов.

На долю мужчины досталась одна из самых длительных и тяжелых историй рабства. Долгие годы ему приходилось работать бесплатно. Хорошо, если очередные хозяева относились к Виктору Борисовичу с пониманием. Не били. Но это была редкая удача. Основную часть времени занял каторжный труд на знаменитых кирпичных заводах и кошарах.

— Сложно рассказать всю историю, он и сам уже не помнит, — объясняют активисты. — Часто хозяева издевались, били. Полное бесправие и страх стали нормой для нашего героя. К счастью, его удалось вытащить из этой ситуации.

Виктор Богданов вернулся на родину 70-летним стариком. Фото: движение против рабства «Альтернатива»

В очередной раз активистам помогают неравнодушные и сострадательные дагестанцы. Виктора Богданова также спасла доброта — о его положении сообщили в «Альтернативу», помогли освободиться и уйти от последнего из длинной череды хозяев.

— Из дома Виктор Борисович уезжал с советским паспортом, который тогда еще был действителен, — объяснили в «Альтернативе». — Сейчас же у него нет ни документов, ни здоровья, ни крыши над головой. Он практически полностью ослеп. У него множество застарелых переломов. Мы пытались найти его старшую сестру в Магнитогорске, но безуспешно.

Несколько месяцев активисты ухаживали за пожилым мужчиной, предоставив ему пищу и кров в специальном шелтере для беглых рабов. В итоге глава Магнитогорска согласился помочь спасенному.

— Администрация Магнитогорска заверила, что наш подопечный получит временный приют в муниципальном учреждении — «Комплексе социальной адаптации граждан». Выражаем искреннюю благодарность! Виктор Богданов уже отправился туда, чтобы продолжить поиски своих родных, — резюмировали в «Альтернативе».

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