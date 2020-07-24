«Восемь лет адского труда»: звезда «Универа» Настасья Самбурская спасла беглого раба в Дагестане

Восемь лет рабского труда на кирпичном заводе, бегство во время полицейской проверки, скитания, тяжелый недуг, и, наконец, нежданная помощь от известного блогера и звезды сериала «Универ». Историю чудесного спасения рассказали «КП - Северный Кавказ» активисты движения против рабства «Альтернатива».

Звезда «Универа» Самбурская спасла беглого раба из Дагестана 00:00 00:00

Андрей Жибутко зарабатывал на жизнь вахтовой работой. Каменщик, разнорабочий — одним словом мастер на все руки. Больше 8 лет назад он в очередной раз оставил родной дом, даже не предполагая, какие испытания его ждут.

— Он попался на глаза вербовщикам на стандартном месте — Комсомольской площади, она же площадь трех вокзалов. Именно здесь выслеживают людей с блуждающим, потерянным взглядом. Завязывается беседа, через пару минут тебе предлагают работу где-нибудь на Юге России: Краснодарский край, Ставрополье. Но увозят в Дагестан, — рассказывают активисты «Альтернативы».

Комсомольская площадь, она же площадь трех вокзалов — именно здесь вербовщики чаще всего находят новых рабовФото: Иван ВИСЛОВ

Андрей подумал, что нашел именно то, что искал и легко согласился. Дальше обман, угрозы — и вот он уже оказался бесправным рабом, без документов и денег на обратный билет, на одном из знаменитых кирпичных заводов. Угрозы, физическое воздействие, пресечение любых попыток побега, и тяжелейшая работа с утра до ночи.

— Восемь лет адского труда, пока завод не прикрыла полиция. Когда хозяевами занялась силовики рабы сбежали. Но, без денег и документов, они был обречены на скитания. На счастье Андрея, нашелся отзывчивый человек — дагестанец. Он приютил беглеца и попытался помочь ему восстановить документы. К сожалению, все попытки оказались тщетными, — объясняют активисты.

Жизнь впроголодь и рабский труд дали свои плоды. Организм не выдержал и Андрей Жибутко попал в больницу с тяжелым недугом. Добросердечный дагестанский друг приносил передачи, пытаясь помочь мужчине связаться с родней.

Рабский труд в Дагестане чаще всего используют на кирпичных заводах и кошарах. Работа здесь простая, но невероятно тяжелаяФото: "КП" Архив

— В результате с нами связалась сестра Андрея и рассказала о его исчезновении. Огромное спасибо нашим подписчицам Настасье Самбурской и Кате Тхи, которые предоставили средства на билеты, чем практически спасли Андрея. Наш сотрудник уже выехал в Кизляр и вскоре он привезет мужчину в Москву. Мы приложим все усилия, чтобы оформить ему документы на выезд в родную Белоруссию, — сообщили активисты «Альтернативы».

Помощь неравнодушных: простого жителя, звезд и активистов помогла сотворить настоящее чудо. Восемь лет Андрей Жибутко был для своей семьи пропавшим без вести, но человеческая доброта помогла ему буквально «восстать из мертвых». После оформления документов Андрей Жибутко впервые за 8 лет сможет обнять родных и почувствовать себя дома.

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