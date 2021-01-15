Городской суд дагестанского Дербента приговорил к восьми годам тюремного заключения няню-садистку, убившую 3-летнюю девочку за конфеты. Женщина систематически избивала подопечную за непослушание, а потом и вовсе убила, когда та полезла в шкаф за сладостями.По данным следствия и суда, мать маленькой девочки уехала на заработки в Москву. Женщина искала няню, которая сможет присмотреть за малышкой. Опубликовав объявления в интернете, она познакомилась с осужденной. В мае 2019 года она оставила ребенка на руках у садистки и уехала.Пока малышка была покладистой, няня не трогала ребенка. Но спустя несколько месяцев девочка начала шалить.– К концу лета ребенок перестал слушаться, она начала выводить меня из себя. В качестве наказания я наносила удары рукой. Где-то она могла упасть, где-то удариться, – рассказывала няня после задержания.Эти слова няня подтвердила в суде. Установлено, что женщина систематически избивала девочку. 2 декабря 2019 года это привело к трагедии. Вернувшись из ванной, няня заметила, что ребенок залез на шкаф, чтобы полакомиться сладостями. И тут же стала избивать подопечную. Девочка неудачно упала и скончалась на месте.В суде няня раскаялась в содеянном. Женщина полностью признала вину и заявила, что у нее не было умысла убивать ребенка – только наказать за непослушание. Однако жестокость довела малышку до гибели.– Суд приговорил подозреваемую к 8 годам лишения свободы за совершенные преступления по статьям «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщили в пресс-службе.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Малышка хотела конфет»: в Дагестане накажут няню, из-за которой умер ребенокГероиней громкой истории стала 23-летняя жительница дагестанского города Дербент. Год назад она познакомилась в соцсети с матерью трехлетней девочки. Молодая женщина искала няню по найму для своей дочери (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Наказала за сладости»: няня убила 3-летнюю девочку в ДагестанеИнцидент произошел в понедельник, после обеда, в Дербенте. Женщина уже полгода работала няней у ребенка, заменяя ей маму, пока та была в отъезде. Подозреваемая возвращалась из ванной и увидела, что ребенок взобрался на кухонный шкаф, где были сладости (подробности).