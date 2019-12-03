2019-12-03T16:51:42+03:00
Происшествия

"Наказала за сладости": няня убила 3-летнюю девочку в Дагестане

Женщина полгода заменяла ребенку мать [видео]
Варвара АНТОНОВА
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У женщины не оказалось нужных документов для того, чтобы работать нянечкой. Фото: пресс-служба МВД по ДагестануУ женщины не оказалось нужных документов для того, чтобы работать нянечкой. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
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В Дагестане 23-летняя няня убила трехлетнюю девочку. Женщина ударила ребенка по ногам, когда та стояла на кухонном шкафу, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в понедельник, после обеда, в Дербенте. Женщина уже полгода работала няней у ребенка, заменяя ей маму, пока та была в отъезде. Подозреваемая возвращалась из ванной и увидела, что ребенок взобрался на кухонный шкаф, где были сладости. Из-за этого няня сильно разозлилась и, чтобы проучить ребенка, ударила ему по ногам. Но трехлетняя девочка сорвалась и упала на голову. Девочка скончалась на месте.

Кадры с места преступления. Видео: МВД по Дагестану.

Позже выяснилось, что у няни не было сертификата о профпригодности, который бы позволял оказывать соответствующие услуги. Женщина работала нелегально.

- В настоящее время тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе. Собранный материал направлен в Следственный комитет России по Республике Дагестан для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении МВД по региону. Против горе-няни завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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