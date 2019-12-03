2019-12-03T19:36:46+03:00
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летней девочки от рук няни

Женщина работала с ребенком уже полгода
Антон ШАПОВАЛОВ
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СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летней девочки от рук няниСКР возбудил уголовное дело по факту смерти 3-летней девочки от рук няниФото: Варвара АНТОНОВА
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Следственный комитет по Дагестану открыл уголовное дело против 23-летней жительницы Дербента. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, передает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в понедельник няня, возвращаясь из ванной, увидела, что ее трехлетняя воспитанница стоит на шкафу, чтобы достать конфеты с верхней полки. Женщина решила ударить ее по ногам в воспитательных целях, но та свалилась и ударилась головой об пол. Ребенок скончался на месте, няньку задержали.

Впоследствии выяснилось, что у 23-летнй девушки нет никаких документов, подтверждающих компетенции няни. Она работала с ней полгода, пока матери не было дома. Тело ребенка отправили на судмедэкспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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