Дело о миллиардном долге олигарха к борцу из Чечни приостановлено

Скандальный суд тянется уже почти 5 лет Фото: Соцсети

Производство по делу о долге Константина Григоришина в 15 млрд рублей к борцу Хасану Эдиеву приостановлено. Верховный суд Чечни назначил очередную экспертизу. Источник "КП" уточнил, что это - почерковедческая экспертиза.

Григоришин стал широко известен в 90-е годы. Украинский олигарх продавал Москве металл, владел заводом трансформаторов в Запорожье, речными портами и энергетическими фирмами. В 2016 году бизнесмен оказался на 82 месте в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России". Его состояние оценивали в 950 млн долларов.

Правда, потом у олигарха возникли проблемы с законом. Следствие установило, что его компания "ПИК “Создание” недодала государству 700 млн рублей за прибыль и НДС. За неуплату налогов имущество Григоришина арестовали, а сам он сбежал на Украину. Мужчину объявили в международный розыск.

Быстро появился первый претендент на недвижимость олигарха. Им оказался предприниматель, а в прошлом - борец, вице-президент Федерации спортивной борьбы Чечни Хасан Эдиев, который обратился в Гудермесский суд с иском на 230 млн долларов.

В 2013 году он якобы дал миллионеру взаймы 110 млн долларов. Залогом стало московское имущество: три квартиры, два земельных участка (38 и 13 гектаров) и дача. Срок погашения был провален, олигарх не брал трубку и вообще исчез, уверяет спортсмен. По условиям договора, Григоришина поставили "на счетчик": каждый день его долг увеличивался на 0,2%. За 547 дней набежало еще 120 млн долларов. В итоге бизнесмен должен более 230 млн долларов, или 15 млрд рублей.

Гудермесский суд встал на сторону земляка. Хотя в деле нашли нарушения. Во-первых, суд выслал определение не тому юристу, не уведомил ответчика о заседании и необоснованно назначил ему госпредставителя. Во-вторых, Эдиев предоставил только копию договора займа. В-третьих, экспертиза доказала, что Григоришин не подписывал документы.

- Заключение судебной почерковедческой экспертизы от 18 августа 2017 года [...] также подтвердило, что подписи от имени Григоришина К.И., расположенные в копиях спорных договора займа и расписки, выполнены не Григоришиным К.И., а иным лицом, - сказано в судебном акте Верховного суда России.

И наконец, справка из ФНС показала, что Эдиев зарабатывал в месяц от 20 до 100 тысяч рублей. Сам он объяснял, что 110 млн долларов ему одолжили влиятельные друзья.

Отметим, что Верховный суд России долго не решал спор, потому что не мог получить материалы дела из Чечни. Когда все-таки получил - недосчитался двух томов, которые "потеряли при переезде".

В том числе поэтому дело снова вернули в Верховный суд ЧР для пересмотра. Тяжба идет с июля 2019 года. За полтора года производство по делу уже трижды приостанавливали, в том числе - из-за других экспертиз.