В Ингушетии задержаны участники террористической организации

Джандигова, Жандигова и Хашиева хотят отправить под стражу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ингушетии задержали членов террористической группы "Имарат Кавказа"* Курейша Джандигова, Ислама Жандигова и Адама Хашиева. Об этом рассказывает пресс-секретарь СКР Светлана Петренко.

В 2020 году мужчины укрывали участников организации. Помимо того, они обеспечивали разведку местности и безопасное перемещение по Ингушетии, а также снабжали их оружием и провиантом.

- Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, - уточняет пресс-служба Следственного комитета.

Фото схрона: СКР

В отношении Джандигова, Жандигова и Хашиева возбудили уголовное дело по статьям "Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования" и "Участие в деятельности террористической организации". Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых. Расследование проводится вместе с сотрудниками ФСБ.

* Запрещенная в России террористическая организация

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