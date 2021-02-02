Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 2 февраля

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 2 февраля 2021 года. Оглашаем свежие данные о вирусе в городах и районах региона.
Роспотребнадзор пока прекратил публикацию данных по числу вылеченных и умерших в территориях. На прошлой неделе была выявлена ошибка в сведениях: количество заболевших в Ставрополе и Минводах оказалось меньше, чем число вылеченных и скончавшихся. В Минздраве, сотрудники которого ведут учет данных, заявили, что формуляры перепроверяют. Неточность вскоре исправят.
1. Ставрополь - 7639 случаев;
2. Буденновский район - 2521 случай;
3. Невинномысск - 2143 случая;
4. Георгиевский горокруг - 1954 случая;
5. Шпаковский район - 1798 случаев;
6. Пятигорск - 1755 случаев;
7. Кисловодск - 1716 случаев;
8. Благодарненский горокруг - 1435 случаев;
9. Ипатовский горокруг - 1360 случаев;
10. Кочубеевский район - 1341 случай;
11. Петровский район - 1249 случаев;
12. Новоалександровский горокруг - 1235 случаев;
13. Минераловодский горокруг - 1221 случай;
14. Труновский район - 1143 случая;
15. Нефтекумский горокруг - 1124 случая;
16. Левокумский район - 1128 случаев;
17. Апанасенковский район - 1062 случая;
18. Красногвардейский район - 1065 случаев;
19. Ессентуки - 990 случаев;
20. Изобильненский район - 993 случая;
21. Александровский район - 832 случая;
22. Предгорный район - 791 случай;
23. Железноводск - 784 случая;
24. Грачевский район - 779 случаев;
25. Советский горокруг - 785 случаев;
26. Курский район - 716 случаев;
27. Арзгирский район - 714 случаев;
28. Туркменский район - 715 случаев;
29. Кировский горокруг - 550 случаев;
30. Новоселицкий район - 493 случая;
31. Степновский район - 388 случая;
32. Андроповский район - 286 случаев;
33. Лермонтов - шесть случаев.
Согласно сводке Роспотребнадзора на утро 2 февраля, в Ставропольском крае коронавирус нашли у 42711 человек. За 24 часа в регионе выявили 227 зараженных. Выздоровели 38331 больной, скончались - 932. "Активных" пациентов - 3468.