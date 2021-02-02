Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 2 февраля

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 2 февраля 2021 года. Оглашаем свежие данные о вирусе в городах и районах региона.

Роспотребнадзор пока прекратил публикацию данных по числу вылеченных и умерших в территориях. На прошлой неделе была выявлена ошибка в сведениях: количество заболевших в Ставрополе и Минводах оказалось меньше, чем число вылеченных и скончавшихся. В Минздраве, сотрудники которого ведут учет данных, заявили, что формуляры перепроверяют. Неточность вскоре исправят.

1. Ставрополь - 7639 случаев;

2. Буденновский район - 2521 случай;

3. Невинномысск - 2143 случая;

4. Георгиевский горокруг - 1954 случая;

5. Шпаковский район - 1798 случаев;

6. Пятигорск - 1755 случаев;

7. Кисловодск - 1716 случаев;

8. Благодарненский горокруг - 1435 случаев;

9. Ипатовский горокруг - 1360 случаев;

10. Кочубеевский район - 1341 случай;

11. Петровский район - 1249 случаев;

12. Новоалександровский горокруг - 1235 случаев;

13. Минераловодский горокруг - 1221 случай;

14. Труновский район - 1143 случая;

15. Нефтекумский горокруг - 1124 случая;

16. Левокумский район - 1128 случаев;

17. Апанасенковский район - 1062 случая;

18. Красногвардейский район - 1065 случаев;

19. Ессентуки - 990 случаев;

20. Изобильненский район - 993 случая;

21. Александровский район - 832 случая;

22. Предгорный район - 791 случай;

23. Железноводск - 784 случая;

24. Грачевский район - 779 случаев;

25. Советский горокруг - 785 случаев;

26. Курский район - 716 случаев;

27. Арзгирский район - 714 случаев;

28. Туркменский район - 715 случаев;

29. Кировский горокруг - 550 случаев;

30. Новоселицкий район - 493 случая;

31. Степновский район - 388 случая;

32. Андроповский район - 286 случаев;

33. Лермонтов - шесть случаев.

Согласно сводке Роспотребнадзора на утро 2 февраля, в Ставропольском крае коронавирус нашли у 42711 человек. За 24 часа в регионе выявили 227 зараженных. Выздоровели 38331 больной, скончались - 932. "Активных" пациентов - 3468.