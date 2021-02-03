Боевики со Ставрополья пойдут под суд за нападение на Дагестан в 1999 году

Все фигуранты ждут приговор под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу против уроженцев Нефтекумского района Ставрополья. Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных тремя статьями УК РФ, следует из сообщения надзорного органа.

Установлено, что в августе 1999 года обвиняемые в составе банды Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на Ботлихский район Республики Дагестан. В результате погибли 33 человека, еще 34 - получили ранения.

- Обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в банде", "Участие в вооруженном мятеже", "Посягательство на жизнь военнослужащих", - сказано в сообщении.

Подсудимых отправили под арест.

ДОСЬЕ KP.RU

Ботлихские события начались 7 августа 1999 года. Боевики Басаева и Хаттаба атаковали границу Дагестана. В ходе ожесточенных боев им удалось пробраться вглубь района, но затем их продвижение заблокировали федеральные войска. К 24 августа бандитов выбили с занятых территорий, а позже, к середине сентября, группировки террористов рассеялись. С момента окончания сражений на Северном Кавказе ввели режим контртеррористической операции.

ПО ТЕМЕ

Путин выпил в дагестанском Ботлихе рюмку водки, которую обещал выпить после победы над террористами

Президент вернул жителям Дагестана долг 20-летней давности [подробности]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд

В ходе расследования допросили 72 человек [подробности]