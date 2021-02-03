Рамзан Кадыров: «Дравшийся на митинге Джумаев повел себя не по-мужски»

Рамзан Кадыров осудил действия Саид-Мухаммада Джумаева. Фото: кадр видео СК РФ / личная страница Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал действия чеченского оппозиционера Саид-Мухаммада Джумаева, напавшего на силовиков на несанкционированном митинге 23 января 2021 года. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Политик заявил, что «дравшийся на митинге Джумаев повел себя не по-мужски». Ведь человек, искренне отстаивающий свои убеждения, не стал бы уходить от ответственности, нарушив закон.

Кадыров отметил, что никто из «настоящих чеченцев» не поддерживает блогера Алексея Навального. Глава Чечни подчеркнул, что оппозиционер продвигает «абсолютно чуждые ценности». И, ко всему, не раз подчеркивал свою античеченскую позицию.

Подытоживая ситуацию, Рамзан Кадыров заявил, что действия Джумаева навредили чеченскому народу. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», – резюмировал глава республики.

Напомним, студент МГУ Саид-Мухаммад Джумаев напал на силовиков во время несанкционированного митинга 23 января 2021 года в Москве. Противоправные действия молодого человека попали на видео. Однако на протяжении нескольких дней нарушителя не могли найти. К Джумаеву даже обращался депутат Госдумы Адам Делимханов. Однако тщетно.

Спустя пять дней Саид-Мухаммад был задержан при попытке пересечь границу РФ с Литвой в Псковской области. Его доставили в Москву, где предъявили обвинения в двух эпизодах нарушения закона по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Чеченского парня арестовали на время следствия. По закону ему может светить длительный срок.

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