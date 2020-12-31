Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеообращение родственников боевиков, совершивших теракт 28 декабря 2020 года в Грозном. Политик был разгневан их сомнением в произошедшем и поручил прокуратуре и МВД проверить их высказывания на соответствие статье УК «Поддержка терроризма».– Они поддержали убийц полицейского, даже не выразив соболезнования семье невинно погибшего. Им это не должно сойти с рук! Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись в произошедшем. Сейчас распространена абсурдная версия, что бандитам сделали замечание по поводу маски, они не отреагировали, вследствие чего их убили. Но это наглая ложь! 22-летний Магомед Джабраилов был подло заколот со спины! И мы докажем это тем, кто смеет поддерживать террористов, – заявил глава Чечни во время совещания правительства региона в Грозном.Кадыров считает подобное положение дел недопустимым и оскорбительным. Поэтому, по итогам обсуждения инцидента, глава Чечни дал распоряжение проверить опубликованное в сети видеообращение родственников боевиков-пекарей.Напомним, 28 декабря 2020 года на перекрестке проспекта Путина и улицы Мира в Грозном двое боевиков напали на полицейских с ножами. Братья Хасан и Хусейн Тимурзоевы были вооружены ножами. Один из сотрудников ППС погиб на месте, второй был ранен. Террористов смели ответным огнем.Однако их родственники не поверили этой версии, настаивая на том, что двое молодых людей были убиты из-за отсутствия масок. И записали видеообращение в защиту этой версии.Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил родных Тимурзоевых приехать 31 декабря в Грозный, чтобы предоставить реальные доказательства вины братьев-пекарей, атаковавших полицейских.КСТАТИ«Террорист – есть террорист!»: в Чечне ответили на обращение родственников убитых боевиковВ Ингушетии родственники убитых в Грозном 18-летних братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских, обратились к Рамзану Кадырову (подробности).ЕЩЁ ПО ТЕМЕТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: на полицейских напали пекариТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: двое радикалистов с ножами напали на сотрудников ППС. Террористам удалось убить одного полицейского и ранить другого. Ответным огнем их смели и нейтрализовали (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномГлава Чечни Рамзан Каыдров раскрыл подробности теракта в Грозном, произошедшего 28 декабря 2020 года. По словам чеченского лидера, боевики оказались уроженцами соседней Ингушетии (подробности).