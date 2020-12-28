Теракт в Грозном 28 декабря 2020 года: двое радикалистов с ножами напали на сотрудников ППС. Террористам удалось убить одного полицейского и ранить другого. Ответным огнем их смели и нейтрализовали.Теракт произошел в самом центре столице Чечни, на проспекте Путина.– Один сотрудник ППС убит на месте, второй госпитализирован. Нападавшие сметены ответным огнем, оба погибли в перестрелке. На место происшествия стянуты дополнительные силы, – сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, на полицейских напали два брата. Хасан и Хусейн – уроженцы соседней Ингушетии, пекари. Молодые люди приехали в Чечню в 2012 году и устроились на производство хлебобулочных изделий.– Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции, – подчеркнул Рамзан Кадыров.Сейчас силовики продолжают проверять возможные связи погибших террористов. Устанавливается, могли ли они принадлежать к определенной террористической группировке. Следствие продолжается.ЕЩЁ ПО ТЕМЕПекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномГлава Чечни Рамзан Каыдров раскрыл подробности теракта в Грозном, произошедшего 28 декабря 2020 года. По словам чеченского лидера, боевики оказались уроженцами соседней Ингушетии (подробности).КСТАТИВидео теракта в Грозном 28 декабря 2020 года: боевики убили двоих сотрудников ДПСВидео теракта в Грозном 28 декабря 2020 года опубликовано в соцсетях. Боевик с ножом напал на сотрудников ДПС в самом центре города, на улице Мира. Предварительно сообщается, что у него был сообщник (подробности).