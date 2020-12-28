Видео теракта в Грозном 28 декабря 2020 года опубликовано в соцсетях. Двое боевиков с ножами напали на сотрудников ППС в самом центре города, на проспекте Путина. Предварительно сообщается, что у него был сообщник.Как сообщают источники в правоохранительных структурах Чечни, в результате теракта один полицейский погиб, второй госпитализирован с тяжелыми ранениями. Бандиты ликвидированы ответным огнем. На место стянуты дополнительные силы правопорядка.По предварительным данным, боевики принадлежали к исламским радикалистам и были членами террористической организации. Силовики работают над установлением личностей нападавших.На месте происшествия работают следователи, район оцеплен. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за событиями в Грозном.ЕЩЁ ПО ТЕМЕТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: на полицейских напали пекариДвое радикалистов с ножами напали на сотрудников ППС, патрулировавших проспект Путина в Грозном. Террористам удалось убить одного полицейского и ранить другого. Ответным огнем их смели и нейтрализовали (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномГлава Чечни Рамзан Каыдров раскрыл подробности теракта в Грозном, произошедшего 28 декабря 2020 года. По словам чеченского лидера, боевики оказались уроженцами соседней Ингушетии (подробности).