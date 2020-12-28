Глава Чечни Рамзан Каыдров раскрыл подробности теракта в Грозном, произошедшего 28 декабря 2020 года. По словам чеченского лидера, боевики оказались уроженцами соседней Ингушетии.– В понедельник двое террористов совершили нападение на полицейских. Они пытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Один из правоохранителей погиб. Ответным огнем нападавшие уничтожены, – написал глава Чечни в соцсетях.С огнестрельными ранениями в больницу увезли второго полицейского. Его состояние удалось стабилизировать.Кроме того, за несколько часов правоохранителям удалось установить личности бандитов. Боевики оказались пекарями.– Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн. В 2012-м году они переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен, – заявил Рамзан Кадыров.Глава Чечни выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего полицейского. Отметим, что в таких случаях пострадавшие традиционно получают помощь из Общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.ЕЩЁ ПО ТЕМЕВидео теракта в Грозном 28 декабря 2020 года: боевики убили двоих сотрудников ДПСВидео теракта в Грозном 28 декабря 2020 года опубликовано в соцсетях. Двое боевиков с ножами напали на сотрудников ППС в самом центре города (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: на полицейских напали пекариДвое радикалистов с ножами напали на сотрудников ППС, патрулировавших проспект Путина в Грозном. Террористам удалось убить одного полицейского и ранить другого. Ответным огнем их смели и нейтрализовали (подробности).