В Ингушетии родственники убитых в Грозном 18-летних братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских, обратились к Рамзану Кадырову:- Убитые – наши люди и если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства, – заявил общественный деятель Сараждин Султыгов. - Требуем выдать тела убитых Хасана и Хусейна.На проспекте Путина 28 декабря силовики ликвидировали двоих уроженцев Ингушетии, проживавших с 2012 года в Чечне. Оба, как рассказал Кадыров сразу после спецоперации, работали в пекарне. Вооружившись ножами, со слов чеченского лидера, они напали на сотрудников ППС с целью завладеть оружием. Один из полицейских – Магомед Джабраилов, погиб. Его именем назовут будущий «Музей Корана». Второго – увезли в больницу с огнестрельными ранениями.На требование ингушских тейпов предъявить доказательства вины убитых ответил представитель парламента Чечни Магомед Даудов. Обратившихся он пригласил в республиканский парламент на встречу 31 декабря в 11.00 часов. Добавив:- Но знайте, в случае если я докажу вам всё, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны лежит на вас. Террорист – есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа. Мой телефон есть у моего коллеги из республики Ингушетия, я буду ждать, - высказался Даудов.ЕЩЕ ПО ТЕМЕПекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномПо словам главы Чечни, боевиками оказались двое уроженцев соседней Ингушетии (подробнее)