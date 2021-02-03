В России завели первое дело о пропаганде АУЕ* в сети

Ранее за создание ячейки движения в сети дали реальный срок Фото: Тимур ХАНОВ

В Чечне нашли первый аккаунт в соцсетях, который привлекли к ответственности за пропаганду АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа в ходе мониторинга выявили два факта размещения информации о субкультуре. Автор оправдывал действия приверженцев АУЕ* и поддерживал традиции криминального мира: деление на "масти", арго, неподчинение властям. Против виновного завели дело об административном правонарушении.

По решению суда, он оштрафован, а его страницы с материалами удалены. Точная сумма наказания не известна, но, согласно КоАП, за правонарушение положен штраф от одной до двух тысяч рублей.

- Работа на данном направлении продолжается и находится под личным контролем прокурора республики, - сказано в сообщении прокуратуры.

Движение АУЕ* ["арестантский уклад един", "арестантско-уркаганское единство" - Прим.] запрещено в России по решению Верховного суда от 17 августа 2020 года. По мнению судьи, субкультура - международное "хорошо структурированное и управляемое движение экстремистской направленности", большинство последователей которого - несовершеннолетние.

В Екатеринбурге был вынесен первый приговор о создании ячейки АУЕ* в сети. Бывший военный Николай Бабарика в 2011 году создал два паблика во ВКонтакте, где прославляли тюремную романтику, учили молодежь воровским понятиям и призывали к расправе над силовиками. "КП - Екатеринбург" сообщает, что позже к администрированию группы подключились его супруга и друг. В общей сложности, за девять лет они опубликовали больше 11 тысяч постов.

Организатору дали 7 лет общего режима, приятелю - 3 года и 9 месяцев общего режима, а жене - 4 года условно.

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