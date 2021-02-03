В Дагестане шестеро подростков задержаны за создание террористической группировки

Юные боевики присоединились к ИГ* Фото: Олег УКЛАДОВ

В Дагестане шестерых подростков задержали по подозрению в создании террористической группировки. Следственное управление СКР республики сообщает, что молодые люди поддержали идеологию «Исламского государства»*.

По данным правоохранителей, все молодые люди живут в Махачкале и ближайших населенных пунктах. В 2019 году один из них стал беседовать с друзьями на экстремистские темы. В результате шестеро ребят договорились создать незаконное вооруженное террористическое сообщество. И присягнули на верность ИГ*.

– Целью задержанных было совершение преступлений террористической направленности. По этому факту возбуждены уголовные дела. Предводителя бандгруппы подростков подозревают по статье «Создание террористического сообщества и руководство им», а остальных участников по статье «Участие в террористическом сообществе», – сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

Сейчас следователи собирают доказательства против банды несовершеннолетних преступников. В пресс-службе Следственного комитета подчеркивают, что санкция указанной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

*ИГ, «Исламское государства» – запрещенная на территории России международная террористическая организация.

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