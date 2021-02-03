Что известно о судьбе «дагестанской Кончиты Вурст», затравленной за участие в конкурсе «Мисс Мира»

«Дагестанская Кончита Вурст», она же – супермодель Амина Даги Фото: СОЦСЕТИ

Аминат Мирзаханова – «дагестанская Кончита Вурст», суперзвезда, участница конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», которой молва приписывает даже роман с сыном французского президента. Всему миру она известна под псевдонимом Амина Даги, неразрывно связывающего ее с горячо любимой и далекой родиной – Дагестаном. Что с ней случилось после нескольких лет осуждения, клеветы и угроз – выяснила «Комсомолка».

Начнем с истории. Красавица родилась в 1995 году в простой и бедной семье, жившей на окраине Махачкалы. В восемь лет лишилась отца. Мама Аминат решилась на переезд в Австрию. Здесь мигранты решили изменить фамилию ради удобства местных жителей. Так Мирзахановы стали просто «Даги».

Аминат с мамой в детстве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Долгое время семья жила очень скромно. Аминат приходилось всего добиваться самой. Девочке давалось все: языки, музыка, учеба. Но главным даром оказалась дивная южная красота. Девушку с огромными карими глазами и утонченной внешностью заметили скауты модельных агентств. И уже в 17 лет Аминат стала участницей и победительницей национального конкурса «Мисс Австрия».

Такой поворот событий принес девушке не только славу, но и неприятности. Когда стало известно, что Амина Даги будет представлять страну на конкурсе «Мисс Мира», на нее ополчились местные националисты. С другой стороны последователи ислама в один голос заявляли, что наряды на конкурсах красоты слишком нескромные для честной мусульманки,

Аминат на конкурсе «Мисс Мира» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После появления Амины на конкурсе слухи о невиданной красавицы дошли и до малой родины. И здесь успехи соотечественницы тоже не встретили с восторгом. На девушку посыпались проклятья и угрозы. Аминат обвинили в том, что она «позорит религию», разгуливая по подиуму в нижнем белье.

Громче всего девушка заявила о себе на конкурсе «Мисс Вселенная», где на одном этапов предстала в эпатажном образе австрийского певца Кончиты Вурст, опоясавшись радужными цветами гей-сообщества. Несмотря на яркие образы, блистательное выступление с саксофоном и другие таланты, девушку исключили в полуфинале.

Аминат на «Мисс Вселенная» в образе певца Кончиты Вурст

После этого Аминат пропала из медиасферы. Что же случилось с девушкой? По слухам, девушка завела роман с сыном президента Франции Николя Саркози, однако отношения не продлились слишком долго. После этого, в 2017 году, Аминат все-таки нашла мужчину своей мечты.

К тому времени уже 23-летняя красавица решила развлечься, посетив чемпионат мира по дзюдо. Там Амина познакомилась с бывшим баскетболистом и влиятельным бизнесменом из Абу-Даби по имени Насер. Бурный роман закончился свадьбой в двух частях. Первая прошла в родном для возлюбленного Марокко, а вторая – в итальянском замке.

Аминат с мужем, бизнесменом Насером во время свадьбы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя несколько лет после конкурсов Аминат вновь завела аккаунты в соцсетях, которые пришлось удалять из-за волн хейта. Нечасто, но искренне девушка делиться своими мыслями и радостями. Так, в 2019 году фотомодель поделилась радостью – она беременна! 22 января 2020 года на свет появилась малышка Амаль.

Сейчас Аминат полностью увлечена новой для себя ролью матери. Девушка безумно влюблена в свою маленькую дочь, глубоко любит супруга, который во всем ее поддерживает. Добрая и умная красавица, когда-то получившая нелепое прозвище «дагестанской Кончиты Вурст», наконец счастлива.