«Убьют его мать, жену и детей»: дагестанцы хотят наказать педофила, изнасиловавшего школьника

Насильник увидел мальчика около школы, заманил в машину и начал домогаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Дагестана хотят учинить расправу над педофилом, обвиняемым в изнасиловании 11-летнего мальчика в небольшом селении Усиша. Под самосуд могут попасть даже родственники мужчины. Подробности выясняла «Комсомолка».

Публикация новости о насильнике в соцсетях вызвала эффект разорвавшейся бомбы. На кадрах видео из отдела полиции мужчина живо и без особенных угрызений совести описывает, как совращал мальчика. Гордых горцев такой инцидент более, чем задел.

– За родных и близких мужчины, которые ни в чем виноваты, действительно можно опасаться, – рассказал «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах. – В таких случаях месть может дойти до абсурда. И коснуться ни в чем не повинных родственников подозреваемого.

Тем временем соцсети требуют раскрыть личность мужчины и придумывают изощренные способы казни. Как пишут более мирно настроенные дагестанцы, если подозреваемого опознают, ревнители традиций «убьют его мать, жену и детей».

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД Дагестана сообщили, что в поступках подозреваемого усматривается состав преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас мужчина находится под стражей и обеспечением его безопасности занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан.

КСТАТИ

Дагестанский педофил рассказал о совращении 11-летнего школьника

Пожилой дагестанец, смешав вино с медицинским спиртом, домогался и совратил 11-летнего мальчика. Страшная история произошла в селе Усиша Акушинскго района республики. После задержания, в участке педофил сознался в содеянном и подробно рассказал о преступлении. «Комсомолка» приводит цитаты из его рассказа (подробности).