В Дагестане двое боевиков задержаны при попытке получить оружие

Двоих боевиков задержали при попытке вскрыть схрон с оружием в Дагестане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФСБ и МВД в рамках спецоперации задержали двоих боевиков. Члены террористической ячейки пытались вскрыть тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством (СВУ).

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Дагестан, спецоперация прошла 5 февраля на территории Дербентского района. Боевики запрещенной в России террористической организации сообщили двоим членам законспирированной ячейки о местонахождении схрона с оружием.

Планируя теракты и преступную деятельность в рамках бандподполья, боевики решили вскрыть схрон. В этот момент их задержали сотрудники ФСБ и МВД региона.

– В обнаруженном схроне находилось огнестрельное оружие, СВУ и боеприпасы. Деятельность законспирированной ячейки пресечена, – сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Дагестан.

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