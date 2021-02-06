«Оскорбили мужское достоинство»: в Дагестане обиженный клиент жестоко убил двух девушек по вызову

Убийца напал на полицейских. Фото: кадр видео ГУ МВД по Республике Дагестан

«Комсомолка» выяснила подробности громкого и жестокого убийства двух девушек в Дагестане. Оказалось, что молодой человек пришел к ним в гости за интим-услугами и отказался платить. Одна грубая фраза ошалевших красавиц – и оскорбленный горец схватился за нож.

Двойное убийство на проспекте Петра Первого в Махачкале произвело в соцсетях эффект взорвавшейся бомбы. Обезображенные тела девушек нашли в ванной съемной квартиры поздним вечером 5 февраля 2021 года. Фотографии несчастных распространились в мессенджерах и соцсетях.

По данным собственных источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах региона, красавицы были девушками легкого поведения. В злосчастный вечер они принимали клиента.

Двух девушек легкого поведения убийца зарезал, а тела оставил в ванной

Зайдя «в гости», горец заявил, что платить девушкам с пониженной социальной ответственностью он не собирается. После этого, по его собственным словам, одна из дам позволила себе лишнее, «оскорбив его мужское достоинство». В ярости он схватил кухонный нож и изрезал девушек. По сведениям следственного управления СКР по Республике Дагестан, на телах и шеях погибших были обнаружены множественные резаные раны.

Молодой человек скрылся с места преступления, перетащив тела жертв в ванную. Однако девушек быстро обнаружили. В суматохе преступник даже не подумал уничтожить улики и стереть отпечатки пальцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, спустя сутки сотрудникам уголовного розыска удалось найти убийцу. Когда полицейские вошли в квартиру, он выхватил нож.

Несмотря на уговоры сотрудников, молодой человек утверждал, что он «знает, что делает» и наотрез отказывался сдаваться. В результате убийца напал на полицейских.

– В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям, один из сотрудников уголовного розыска получил ножевые ранения брюшной полости и плеча. К счастью, его жизни ничего не угрожает, – сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД России по Республике Дагестан.

Преступника обезвредили, выстрелив в ногу из табельного оружия. Подозреваемого передали в руки врачей, его жизнь так же вне опасности. Теперь молодому человеку предстоит экспертиза на содержание в крови алкоголя и психотропных веществ.

За убийство двух и более человек и нападение на сотрудника правоохранительных органов мужчине может грозить пожизненный срок. Региональное управление СКР продолжает расследование уголовного дела.

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