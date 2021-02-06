Обезображенные тела двух женщин нашли в одной из квартир Махачкалы

Неизвестный зарезал двух девушек Фото: Иван ВИСЛОВ

Шокирующее своей жестокостью убийство произошло в столице Дагестана. Вечером 5 февраля сотрудники полиции обнаружили обезображенные тела двух женщин в окровавленной ванной. Фото обезображенных тел гуляют в региональном сегменте социальных сетей.

На данный момент информации у следователей мало. Вечером 5 февраля полицию вызвали на проспект Петра Первого. Как сообщает следственное управление СКР по Республике Дагестан, на месте были обнаружены обезображенные тела 34-летней и 29-летней женщин.

Причина смерти – множественные ножевые ранения в области шеи, а также на других частях тела. Кто и зачем учинил жестокую расправу над двумя горянками, пока неизвестно.

Фото: СУ СКР по Республике Дагестан

– В ходе осмотра места происшествия изъяты большое количество следов пальцев рук, кухонный нож, различные предметы, постельные принадлежности, на которых могли остаться следы преступления и имеющие существенное значение для уголовного дела. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступления, – говорится в официальном сообщении пресс-службы СУ СКР по Республике Дагестан.

По сведениям источников «КП - Северный Кавказ», следователи полагают, что двойное убийство произошло вне ванной. Вероятнее всего, преступник притащил туда тела, размышляя о том, как скрыть преступление.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Расследование громкого преступления продолжается.

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