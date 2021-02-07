В Дагестане в убийстве экс-главы села подозреваются двое сотрудников Росгвардии

Главу района Абакара Капланова застрелили 6 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Против двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР России.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 февраля 2021 года, около 20:00, в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Двое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Дагестан из-за ранее возникших неприязненных отношений несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что погибшим оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов. Подозреваемых в убийстве задержали, сейчас они находятся под стражей.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Напомним, к ночи здание Советского РОВД осадили возмущенные жители села Новокули. Люди требуют выдать им убийцу или убийц Капланова.

Для обеспечения порядка к отделению стянуты более 140 сотрудников МВД. Инцидент прокомментировали в Росгвардии, на место происшествия прибыл начальник республиканского управления ведомства генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

- Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего, – говорится в сообщении пресс-службы войск национальной гвардии.

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