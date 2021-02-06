Экс-главу дагестанского села застрелили в отделе МВД Махчакалы

Главу района застрелили в отделе полиции Махачкалы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийство произошло в Советском районном отделе МВД Махачкалы. Сотрудник правоохранительных органов застрелил экс-главу села Новокули. На месте работают сотрудники следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Инцидент произошел вечером 6 февраля в одном из кабинетов. Как сообщают источники «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах, между экс-чиновником и сотрудником правоохранительных органов произошел конфликт. В пылу скандала последний выхватил служебный пистолет и выстрелил в оппонента. Мужчина скончался на месте.

Убийца был тут же задержан. Скрыться он не пытался. Отметим, что причиной конфликта, по предварительным данным, могли стать старые нерешенные земельные вопросы.

«КП - Северный Кавказ» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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