Требуют выдать убийц: более 300 дагестанцев осадили здание РОВД, где застрелили экс-главу села

Более 300 человек и 140 силовиков стоят у здания РОВД в Махачкале. Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

Дагестанцы устроили народный сход у здания Советского РОВД Махачкалы. На место пришло более 300 человек. Люди требуют выдать им силовиков, убивших экс-главу села Новокули Абакара Капланова.

– На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собралось более 300 жителей селения Новокули Новолакского района. На месте, для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта, находятся более 140 сотрудников полиции, – сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан.

Напомним, по сведениям источников в силовых структурах, убийство произошло в одном из кабинетов РОВД. По разным сведениям один или двое жителей того же села Новокули, работающие в правоохранительных органах, расстреляли Абакара Капланова из табельных пистолетов. Мужчина скончался на месте. В МВД причиной возникшего конфликта назвали спорный земельный участок.

Экс-глава села Новокули Абакар Капланов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Инцидент задел многих жителей Новокули – именно они осадили районный отдел полиции. Протестующие требуют выдать убийц. Руководство МВД республики также находится на месте ЧП.

Расследованием резонансного преступления занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан.

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