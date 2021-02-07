На Ставрополье мужчину держали в рабстве на ферме

Герою истории предложили в Ставропольском крае заработать денег на ферме. Бедолаге обещали зарплату в размере пяти тысяч рублей в месяц Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Героем очередной истории про рабства в наши дни стал уроженец Украины Сергей Осипченко. В принципе, его личная трагедия почти не отличается от тех, которые мы рассказываем на «КП-Северный Кавказ».

Кроме одного факта — он человек фактически без гражданства, так как в результате личных передряг не оформил на родине паспорт. Однако, это не помешало ему начать отношения с девушкой и завести двоих детей, которым он желал лучшего будущего.

Как рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива», сначала он работал в Донецкой области на шахте, потом началась война, и он поехал на заработки в Ростов-на-Дону. Но его сократили, и он стал подрабатывать разнорабочим.

И вот однажды ему предложили в Ставропольском крае заработать денег на ферме. Бедолаге обещали зарплату в размере пяти тысяч рублей в месяц. От безвыходности голодный мужчина, который еле сводил концы с концами с радостью согласился.

Правда, приехав туда, он понял, что даже обещанной зарплаты не дождется. А когда мужчина решился уйти, хозяин фермы начинал угрожать. К счастью, волонтеры «Альтернативы» узнали о ситуации и активисту из Пятигорска удалось забрать Сергея с фермы и отправить в Ростов-на-Дону.

- Сергей побудет там, пока мы восстановим ему документы, чтобы он мог вернуться в Донецк. Мы также поможем ему с поиском новой работы и надеемся, что все у него сложится хорошо, - поделился волонтер «Альтернативы».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в центре Махачкалы местные жители ни раз замечали безногого пенсионера, который трясется на холоде, попрошайничая. Неравнодушные прохожие подходили к нему, чтобы узнать, почему инвалид вынужден мерзнуть на улице.

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