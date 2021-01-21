«Вас купили, вы – собственность»: семейную пару продали в рабство дагестанцам

Артем и Екатерина чудом сбежали из рабства. Фото: движение против рабства «Альтернатива»

Рабский труд, абсолютное бесправие, насилие, бесчеловечность. Екатерина и Артем с болью и страхом вспоминают время, проведенное в неволе. Семейная пара из Самары приехала на Ставрополье в поисках работы в тяжелое время. Но выяснилось, что их пригласили, чтобы продать, как животных.

Как сообщают активисты движения против рабства «Альтернатива», молодым людям предложили работу с хорошей зарплатой. Но на деле – обманом заманили в Дагестан. Когда Екатерина и Артем оказались на кошаре, новые «хозяева» без лишнего стеснения объяснили: «Вас купили, вы – собственность». И рассказали, что им придется отработать свою стоимость – это как минимум год рабского труда.

«Хозяева» обращались с подопечными как попало. Молодым людям часто угрожали, что в случае побега их найдут и накажут. Или хуже – убьют. Сил и желания терпеть не было. А обещания отпустить, когда они «отработают цену», казались очередным обманом. Несмотря на страх, Екатерина и Артем рискнули попробовать бежать.

– К счастью, им удалось скрыться от «хозяев». Огромную роль в этом сыграли местные жители, которые не просто помогли ребятам, но и связались с нами, – рассказывают активисты «Альтернативы». – Мы глубоко благодарны людям за отзывчивость. Благодаря их помощи Екатерина и Артем сегодня возвращаются домой, в Самару.

Можно с уверенностью говорить, что паре очень повезло – немногим удается быстро сбежать из рабства. И еще меньшему числу везет наткнуться на людей, которые помогут в трудной ситуации, а не завербуют на новую рабскую работу. Так, «Комсомолка» рассказывала историю Виктора Богданова, который провел в рабстве 24 года, несколько раз бежал, но лишь находил новых хозяев. В результате мужчина ослеп и заболел. Только тогда, уже бесполезного в работе, его выбросили на улицу.

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – обращайтесь к активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

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– Это не просто моральное давление и угрозы. Это издевательство над людьми. Например, когда приходило время зарплаты, циничный хозяин приходил и рассказывал нам анекдот. Как бригадир заходит к рабочим и спрашивает, нужны ли птицам деньги. Они, ясное дело, отвечают, что не нужны. На что он говорит: «Значит, мои орлы, зарплаты в этом месяце не будет», – вспоминает о месяцах рабства Максим Плотников, проведший больше полугода в плену у ставропольских цыган (подробности).

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