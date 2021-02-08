14 человек пропали в горно-лесистой местности Сунженского района Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В горах Чечни пропала группа из 14 местных жителей. Об этом сообщают источники в экстренных службах региона. Развернута поисковая операция.

По оперативным сведениям, утром 7 февраля горожане выехали в район села Бамут Серноводского района для сбора черемши. Ситуация осложнена тем, что в этом районе горно-лесистой местности нет вышек сотовой связи.

На место происшествия выдвинулись несколько групп спасателей, в том числе группа кинологов с собаками.