«Почему мне не сделали кесарево?»: ставропольчанка вспоминает роды как страшный сон и обвиняет врачей в смерти новорожденного

На Ставрополье проверят медперсонал больницы, где скончался новорожденный Фото: Архив "КП"

28-летняя жительница города Благодарный Ставропольского края Елена Капустянская готовилась стать матерью первенца. Вместе с мужем они приезжали в краевой центр, чтобы тщательно сдать все необходимые анализы, сделать скрининги по беременности:

- Последний пренатальный скрининг показал, что беременность протекает без осложнений, у малыша не было патологий. 25 января муж привез меня с вещами, чтобы положить меня на сохранение в районную больницу, где я состояла на учете. Первая беременность, хотела находиться под присмотром медиков. Меня осмотрел врач и сказал, что родовые пути к родам пока не готовы. Меня подключили к капельнице, чтобы посмотреть какие грядут изменения. У меня был срок – 39 недель и 2 дня. Так, несколько дней меня и «прокапывали», но потом я стало себя плохо чувствовать. Я сказала врачам, что ребенок не шевелится. Во время беременности мне ставили диагноз: «Умеренное маловодие при беременности». Врачи знали, что мне опасно «перехаживать», - рассказывает корреспонденту «КП-Северный Кавказ» Елена Капустянская.

Фото из личного архива героини истории

Будущая мать настояла на кардиотокографию, результаты показали, что малыш в порядке. Однако молодую женщину пугало, что ребенок не шевелится больше:

- Я жаловалась своему врачу на это, а она мне отвечала: «Не поднимай панику. Ребенок перед родами просто затихает». 28 января в районной больнице провели консилиум, решали, будут ли мне делать кесарево сечение или дождутся, когда откроются родовые пути. После чего главврач отвечала, «зачем ее осматривать, дадим таблетку, которая вызывает роды, и будем ждать до понедельника». Я просила их сделать «кесарево», меня беспокоило, что малыш до сих пор не шевелится. Врачи отвечали, что в этом нет необходимости: «Плод не крупный, ты здоровая женщина, бедра широкие, сама родишь».

Фото из личного архива героини истории

По словам Елены, 30 января до 41 недели беременности другой дежурный врач после ее жалоб осмотрела будущую мать и приняла решение об экстренном кесаревом сечении.

- Я проснулась уже в палате, мне сообщили, что ребенок родился живым, сделал четыре вздоха, но у него не раскрылись легкие и через час и 50 минут он умер. Врачи объясняли, что причиной смерти малыша могла послужить внутриутробная инфекция. Но вся беременность проходила благополучно. Врачи говорили, вот вскрытие вам и покажет. На вскрытии присутствовали муж и моя мама. Когда патологоанатом вскрыл малыша, сказал, что впервые видит, что ребенок полностью здоров, без патологий. Просто не раскрылись легкие. Они же меня «прокесарили» в 40 недель, а так как у меня было умеренное маловодие, думаю, что ребенок мог просто «захлебнуться». Почему мне раньше не сделали кесарево?

Фото из личного архива героини истории

Елена возмущена «халатностью врачей», по ее словам, медсестры делали уколы и брали анализы без перчаток, в палате царила полная антисанитария.

- Мы написали заявление в Следственный комитет России по Благодарненскому округу, следователи уже проводят проверку: медперсонал опросили, назначили экспертизы. Меня, мужа и мою маму тоже уже вызывали на допрос. Следователи сейчас собирают доказательства для возбуждения уголовного дела. Моего ребенка никто мне не вернет, но врачей, считаю, нужно наказать за халатность. В нашем городе - это не первый случай. Немало рожениц испытали горе, только они выходят из больницы и у них руки опускаются. Они говорят, что не верят, что кто-то останется наказанным, - делится Елена.

Фото из личного архива героини истории

Этот инцидент также прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края:

- По фактам, указанным в публикации, министерством здравоохранения Ставропольского края будет проведён ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

О результатах проведённой проверки жительница г. Благодарный будет проинформирована в установленные законом сроки.

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