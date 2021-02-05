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В Ставрополе проверят медперсонал больницы, где скончался новорожденный

Ребенок родился живой, но через 2 два часа умер
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По словам ставропольчанки, 30 января на 41 недели беременности дежурный врач, среагировала жалобы пациентки. Врачи приняли решение сделать экстренно кесарево

По словам ставропольчанки, 30 января на 41 недели беременности дежурный врач, среагировала жалобы пациентки. Врачи приняли решение сделать экстренно кесарево

Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел недавно в одной из больниц Ставрополья. Там местная жительница состояла на учете у врача по беременности.

По ее словам, женщину ничего не беспокоило, беременность протекала благополучно. Однако 25 января стало трагическим днем в ее жизни:

- 25 января я должна была родить, но так родовые пути были еще не готовы, положили на сохранение в патологию. В результате пролежала там до 30 января 2021 года, никто не откликнулся на мои жалобы о том, что ребенок перестал шевелиться, - делится героиня истории.

По словам ставропольчанки, 30 января на 41 недели беременности дежурный врач, среагировала жалобы пациентки. Врачи приняли решение сделать экстренно кесарево.

- В результате на операцию прибыли все врачи, которые ранее не реагировали на мои жалобы. Ребенок родился живой, но через 2 два часа умер. Заявление я написала, надеюсь, на объективное разбирательство, - делится молодая женщина.

В Минздраве сообщили, что по данному факту проведут проверку и определят качество организации и оказания медпомощи пациентке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выясняют обстоятельства гибели беременной во время аборта. Инцидент произошел на днях в одной из центральных районных больниц Ставрополья. Там в операционной скончалась беременная 28-летняя девушка.

Как выяснилось, во время искусственного прерывания беременности у ставропольчанки открылось внутреннее кровотечение, от которого она скончалась.

ЧП