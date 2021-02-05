В Ставрополе проверят медперсонал больницы, где скончался новорожденный

По словам ставропольчанки, 30 января на 41 недели беременности дежурный врач, среагировала жалобы пациентки. Врачи приняли решение сделать экстренно кесарево Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел недавно в одной из больниц Ставрополья. Там местная жительница состояла на учете у врача по беременности.

По ее словам, женщину ничего не беспокоило, беременность протекала благополучно. Однако 25 января стало трагическим днем в ее жизни:

- 25 января я должна была родить, но так родовые пути были еще не готовы, положили на сохранение в патологию. В результате пролежала там до 30 января 2021 года, никто не откликнулся на мои жалобы о том, что ребенок перестал шевелиться, - делится героиня истории.

По словам ставропольчанки, 30 января на 41 недели беременности дежурный врач, среагировала жалобы пациентки. Врачи приняли решение сделать экстренно кесарево.

- В результате на операцию прибыли все врачи, которые ранее не реагировали на мои жалобы. Ребенок родился живой, но через 2 два часа умер. Заявление я написала, надеюсь, на объективное разбирательство, - делится молодая женщина.

В Минздраве сообщили, что по данному факту проведут проверку и определят качество организации и оказания медпомощи пациентке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выясняют обстоятельства гибели беременной во время аборта. Инцидент произошел на днях в одной из центральных районных больниц Ставрополья. Там в операционной скончалась беременная 28-летняя девушка.

Как выяснилось, во время искусственного прерывания беременности у ставропольчанки открылось внутреннее кровотечение, от которого она скончалась.