На Ставрополье выясняют обстоятельства гибели беременной во время аборта

Инцидент произошел на днях в одной из центральных районных больниц Ставрополья. Там в операционной скончалась беременная 28-летняя девушка.

Как выяснилось, во время искусственного прерывания беременности у ставропольчанки открылось внутреннее кровотечение, от которого она скончалась.

Для выяснения инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители уже изъяли медицинскую документацию и назначили ряд экспертиз.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольская роженица умерла при странных обстоятельствах. Пока одна акушерка ездила к мужу, а вторая сбивала давление капельницей, 24-летняя жительница Курсавки истекала кровью.