Террорист, напавший на пост ДПС в Ингушетии, предстанет перед судом

Один полицейский погиб

Генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

ЧП случилось 31 декабря 2019 года. Двое мужчин - 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев - на скорости сбили инспектора ГИБДД и въехали в патрульную машину, а затем - попытались зарезать остальных сотрудников. Нападавших остановил сотрудник органов, который проезжал мимо. Имагожева он ранил, а Мизиева - ликвидировал.

Один сотрудник погиб, трое - пострадали. Известно, что перед своей операцией нападавшие присягнули ИГ*.

Старшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и четверо детей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Ингушетия

Микаил Мизиев (слева) и Ахмед Имагожев (справа) присягнули на верность ИГ*

- Он [Имагожев - Прим.] обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5, статьей 317 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), - сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчина находится под стражей. Его дело рассмотрят в Южном окружном военном суде.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

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