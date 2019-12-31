2019-12-31T21:14:27+03:00
Происшествия

Сбили и бросились добивать ножами: появилось видео нападения на пост ДПС в Ингушетии

Один сотрудник погиб на месте, двое получили ранения [видео, фото]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Боевики напали на пост ДПС в ИнгушетииБоевики напали на пост ДПС в Ингушетии
Изменить размер текста:

Появилось видео резонансного нападения на пост ДПС в столице Ингушетии. Двое мужчин на «Гранте» сначала протаранили патрульный автомобиль, после чего выскочили из машины с ножами — добивать правоохранителей.

Нападение на пост ДПС в Ингушетии: фанатики с ножами бегут добивать сбитых полицейских.

— Инцидент произошёл в 17:45. Неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине «Лада Гранта», на посту «Алмаз-502» совершили наезд на сотрудников полиции, — говорится в приказе, разосланном всем постам полиции в Ингушетии.

Двое полицейских, стоявших на посту, не успели среагировать на бешено летевший по «встречке» автомобиль и попали под колёса.

Нападение на пост ДПС в Магасе.

— Нападавшие выхватили ножи и начали резать полицейских. Убили одного сотрудника, второго ранили. Третий успел выхватить табельное оружие и открыл огонь на поражение, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах.

Полицейский застрелил на месте первого преступника, а второго серьёзно ранил. К несчастью, прибывшие на место медики констатировали смерть 43-летнего младшего лейтенанта Зелимхана Кокурхоева. Двое раненых правоохранителей доставлены в больницу Назрани.

Младшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и несовершеннолетние дети Фото: СОЦСЕТИ

Младшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и несовершеннолетние детиФото: СОЦСЕТИ

Сейчас идёт процесс опознания нападавших. Источники «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах утверждают, что полицейских атаковали 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Оба присягнули на верность запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство». Младший из боевиков ликвидирован.

Тем временем в республике после нападения введён план «Крепость» — укреплены все посты, отделы полиции и следственные изоляторы.

Микаил Мизиев (слева) и Ахмед Имагожев (справа) присягнули на верность ИГ*

Микаил Мизиев (слева) и Ахмед Имагожев (справа) присягнули на верность ИГ*

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Выхватили ножи и начали резать полицейских»: двое боевиков атаковали пост ДПС в Ингушетии

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии — городе Магас. Двое боевиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Завернула в простыню и оставила за гаражами: мать бросила новорожденного ребёнка на Ставрополье
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Нурмагомедова
Зубы мужа, взорванные яйца и горящие глаза: в Чечне опозорили очередную ведьму-ворожею
Водителя из глубинки лишили прав из-за пьяного лихача в Москве
В новогоднюю ночь в центре Ставрополя перекроют движение
Минеральная вода «Ессентуки» поменяла дизайн бутылки
Ставропольский космонавт поздравил россиян с Новым годом с борта МКС
Расписание троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь в Ставрополе
Ребенка ВОВ из Нальчика хотела оставить ни с чем ее свобдная сестра
Кавказский продюсер показал фотографии обнаженной певицы Лободы на единороге
Сенатор от Дагестана заработал за год почти 80 млрд рублей
Коммунальщики Ессентуков переходят на усиленный режим
В Минеральных Водах появилась своя «сцена на колёсах»
Отек легких и мозга от рвоты: дело о смерти 10-летнего мальчика передано в суд
В Ставрополе на парковке сгорела машина
На ессентукском озере «моржи» устроили прощальную вечеринку
В Минводах автовладельцы SKODA могут воспользоваться сервисом с выгодой до 40%
Появилось жуткое видео самосуда над воровкой в Чечне
Видео: Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня