Сбили и бросились добивать ножами: появилось видео нападения на пост ДПС в Ингушетии

Появилось видео резонансного нападения на пост ДПС в столице Ингушетии. Двое мужчин на «Гранте» сначала протаранили патрульный автомобиль, после чего выскочили из машины с ножами — добивать правоохранителей.

Нападение на пост ДПС в Ингушетии: фанатики с ножами бегут добивать сбитых полицейских.

— Инцидент произошёл в 17:45. Неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине «Лада Гранта», на посту «Алмаз-502» совершили наезд на сотрудников полиции, — говорится в приказе, разосланном всем постам полиции в Ингушетии.

Двое полицейских, стоявших на посту, не успели среагировать на бешено летевший по «встречке» автомобиль и попали под колёса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/752812" frameborder="0"></iframe> Нападение на пост ДПС в Магасе.

— Нападавшие выхватили ножи и начали резать полицейских. Убили одного сотрудника, второго ранили. Третий успел выхватить табельное оружие и открыл огонь на поражение, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах.

Полицейский застрелил на месте первого преступника, а второго серьёзно ранил. К несчастью, прибывшие на место медики констатировали смерть 43-летнего младшего лейтенанта Зелимхана Кокурхоева. Двое раненых правоохранителей доставлены в больницу Назрани.

Младшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и несовершеннолетние детиФото: СОЦСЕТИ

Сейчас идёт процесс опознания нападавших. Источники «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах утверждают, что полицейских атаковали 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Оба присягнули на верность запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство». Младший из боевиков ликвидирован.

Тем временем в республике после нападения введён план «Крепость» — укреплены все посты, отделы полиции и следственные изоляторы.

Микаил Мизиев (слева) и Ахмед Имагожев (справа) присягнули на верность ИГ*

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