2019-12-31T22:20:27+03:00
Происшествия

Скончался полицейский, раненый во время нападения боевиков на пост ДПС

Фанатики сбили правоохранителей и бросились добивать ножами
Андрей ФАДЕЕВ
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Нападавшие присягнули на верность международной террористической организацииНападавшие присягнули на верность международной террористической организации
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В больнице Назрани скончался второй полицейский, получивший ранения во время нападения фанатиков на пост ДПС в Магасе. Боевики сбили правоохранителей, а потом бросились добивать ножами.

— Число погибших сотрудников в этом нападении, к сожалению, выросло до двух человек. Медики не смогли спасти раненного полицейского, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ».

Нападение на пост ДПС в Ингушетии: фанатики с ножами бегут добивать сбитых полицейских.

Напомним, фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго.

Уже установлены личности нападавших — это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний является мастером спорта и осенью выиграл всероссийский турнир по армрестлингу. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

Кадры нападения на сотрудников полиции на посту ДПС в Магасе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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