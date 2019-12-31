«Выхватили ножи и начали резать полицейских»: двое боевиков атаковали пост ДПС в Ингушетии

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии — городе Магас. Двое фанатиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских.

— В 17:45 неустановленные лица на посту «Алмаз-502» совершили наезд на сотрудников полиции. Двое полицейских получили травмы в результате наезда, — говорится в ориентировке, разосланной всем постам полиции Ингушетии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/752802" frameborder="0"></iframe> В Магасе совершено вооруженное нападение на пост ДПС.

Сразу после аварии преступники выскочили из машины и попытались добить правоохранителей.

— Они выхватили ножи и начали резать полицейских. Убили одного сотрудника, второго ранили. Третий успел выхватить табельное оружие и открыл огонь на поражение, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах.

Младшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и несовершеннолетние детиФото: СОЦСЕТИ

К счастью, бандитов удалось нейтрализовать. Одного уничтожили ответным огнём, второй получил тяжёлые ранения.

— Погибший сотрудник ДПС — младший лейтенант Зелимхан Кокурхоев. Ему было 43 года. С раненным полицейским работают врачи. Прогнозы пока давать сложно, — сообщил информированный источник.

После нападения на всех постах правоохранительных органов, а также во всех местах содержания задержанных (СИЗО) введён план «Крепость». «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

В республике введён план «Крепость»

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