«Выхватили ножи и начали резать полицейских»: двое боевиков атаковали пост ДПС в Ингушетии
Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии — городе Магас. Двое фанатиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских.
— В 17:45 неустановленные лица на посту «Алмаз-502» совершили наезд на сотрудников полиции. Двое полицейских получили травмы в результате наезда, — говорится в ориентировке, разосланной всем постам полиции Ингушетии.
В Магасе совершено вооруженное нападение на пост ДПС.
Сразу после аварии преступники выскочили из машины и попытались добить правоохранителей.
— Они выхватили ножи и начали резать полицейских. Убили одного сотрудника, второго ранили. Третий успел выхватить табельное оружие и открыл огонь на поражение, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах.
Младшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и несовершеннолетние детиФото: СОЦСЕТИ
К счастью, бандитов удалось нейтрализовать. Одного уничтожили ответным огнём, второй получил тяжёлые ранения.
— Погибший сотрудник ДПС — младший лейтенант Зелимхан Кокурхоев. Ему было 43 года. С раненным полицейским работают врачи. Прогнозы пока давать сложно, — сообщил информированный источник.
После нападения на всех постах правоохранительных органов, а также во всех местах содержания задержанных (СИЗО) введён план «Крепость». «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.
В республике введён план «Крепость»
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ИСТОЧНИК KP.RU