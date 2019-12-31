Бесплатное убийство: экс-прокурорше, заказавшей московского следователя, предъявили обвинение

Главное следственное управление Следственного комитета предъявило обвинение бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой. Её подозревают в заказном убийстве. При чём преступление бесплатно исполнили члены группировки «осетинского Мориарти» Аслана Гагиева.

По версии следствия, Швецова решила устранить следователя Александра Леонова по финансовым причинам. Всё дело в том, что правоохранитель пытался отсудить квартиру своей бывшей жены — сестры Швецовой. Когда стало очевидно, что женщина может проиграть судебное слушание, экс-прокурор «помогла», устранив источник проблем.

Интересно, что Швецова, будучи действующим прокурором, смогла связаться с главой серьёзной преступной организации — Асланом Гагиевым. В 2012 году она прилетела в Москву, где лично встретилась с «осетинским Мориарти» и попросила об услуге. Киллер пообещал убить Леонова бесплатно — «из уважения к высокопоставленному прокурору».

Швецова (в центре) на официальном мероприятии прокуратуры

Так и случилось. Преступники ждали следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ у дома. Мужчину расстреляли, дело было сделано. Найти убийцу по горячим следам не удалось.

Свет на убийство Леонова пролили допросы одного из членов его преступной группировки. Он рассказал подробности убийства и назвал заказчицу. Женщину задержали в аэропорту с заграничным паспортом и визой.

— Бывшему прокурору Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольге Швецовой предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Соучастие в убийстве в качестве подстрекателя». По решению суда подозреваемая находится под стражей, — говорится в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Аслан Гагиев по прозвищу «Джако» — «Мориарти» преступного мира. Он создал организацию, в которой киллеры искренне верили, что они исполняют тайный заказ ФСБ

Напомним, что сам «осетинский Мориарти» и часть его ближайших подельников также находятся под следствием. Созданная им преступная группировка, выполнявшая заказы на убийство влиятельных людей и правоохранителей, насчитывала порядка 50-ти членов. Гагиевцы убивали на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. На данный момент известно о 60 подобных убийствах, однако цифра может быть не окончательной. Предполагается, что реальное количество преступлений могло перевалить за сотню.

— В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, 7 объявлены в международный розыск, а 7 убиты по указанию Гагиева А.М. в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год. Сам Гагиев экстрадирован в Россию из Австрии. В настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела, — говорится в сообщении СК РФ.

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