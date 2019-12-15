2019-12-15T01:37:57+03:00
Происшествия

Экс-прокурора из Северной Осетии задержали в аэропорту по подозрению в заказном убийстве

Для этого Ольга Швецова воспользовалась услугами главаря известной банды [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ольга ШвецоваОльга ШвецоваФото: СОЦСЕТИ
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В аэропорту Беслана (Северная Осетия) сотрудники ФСБ задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову. Женщину подозревают в заказном убийстве бывшего сотрудника Следственного комитета России Александра Леонова. Как сообщают источники в силовых структурах, на Швецову дал показания член банды Гагиева, которая убивала по заказу больших людей.

По данным Федеральной службы безопасности, бывшего следователя убили из-за профессиональной настырности. После того, как Леонов ушел из ведомства, он устроился на работу в коллекторское агентство. Сестра Швецовой задолжала крупную сумму денег, и экс-следователь стал выбивать ее из нее. Проблему решила еще действующая прокурорша: она заказала Леонова киллеру из банды Аслана Гагиева.

Как уверяет следствие, чтобы организовать убийство, она лично встретилась с главарем банды.

Банда Гагиева действовала в Северной Осетии в период с 2004 по 2013 год. Жертвами ОПГ становились сотрудники правоохранительных органов, чиновники, крупные банкиры и бизнесмены, а порой и члены их семей и подчиненные. По разным оценкам, они причастны к убийству около 60 человек. Усиленно бороться с деятельностью группировки стали в 2008 году, после смерти мэра Владикавказа Виталия Караева, которого заказали членам банды. Главаря ОПГ удалось поймать только в 2018 году: от следствия он скрывался в Европе, его уже экстрадировали в Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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