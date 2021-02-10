Масочный режим в Чечне отменен Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отмена масочного режима в Чечне с 10 февраля 2021 года: глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении послаблений в коронавирусные ограничения. Кроме масочного режима, решение коснулось запретов на пересечение границ республики грузовым транспортом. Подробности чеченский лидер лично сообщил в соцсетях.

Отметим, что несмотря на принятое речение Кадыров настоятельно посоветовал всем, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией, продолжать носить средства индивидуальной защиты. Также политик отметил, что после прохождении вакцинации отказываться от маски не стоит сразу – лучше подождать несколько дней.

– К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом, – объяснил Кадыров на своей странице в соцсетях. – Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону.

По официальным данным на 10 февраля 2021 года в Чечне остался лишь 701 заболевший коронавирусом. За последние сутки зафиксирован 21 случай заражения. Общее количество больных за всю пандемию – 11 066 человек. 109 пациентов скончалось.

Отмена масочного режима в Чечне стала серьезной новостью и на федеральном уровне. Республика стала лишь вторым регионом, принявшим такое решение. НапомниМ, что 9 февраля о снятии масочного режима объявило руководство Удмуртии.

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Рамзан Кадыров объявил о снятии масочного режима в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о снятии масочного режима в Чечне. Кроме того, сняты все ограничения по передвижению через границы республики. Решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе (подробности).